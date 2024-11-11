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Британия и Франция пытаются сорвать план Трампа и усилить поддержку Киева

11 ноября 2024 08:06
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Лондон рассчитывает на то, что действующий президент США Джо Байден до момента завершения полномочий даст разрешение на использование западных дальнобойных ракет для атак вглубь территории РФ, пишет ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

В статье указано, что правительство Британии заинтересовано в эффективном использовании времени до 20 января, когда избранный президент США Дональд Трамп должен вступить в должность. В Лондоне уверены, что недопустимо просто ждать и бездействовать в данный период. Также от Байдена британские власти ожидают ускорения финансовой поддержки Киева.

По сведениям издания, 11 ноября в Париже состоится встреча президента Франции Эмманюэля Макрона с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, где политики намерены обсудить выдачу разрешения на применение дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов по объектов на территории России. Telegraph выражает мнение, что, если этот шаг будет одобрен, то у Трампа после вступления в должность возникнут трудности с пересмотром этого решения.

# Международная политика # Дональд Трамп # Эмманюэль Макрон # Кир Стармер # Джо Байден

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