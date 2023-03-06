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Британцы жалеют о выходе из Евросоюза

06 марта 2023 07:10
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Новости Великобритании. Провалы правительства и экономические проблемы. Большинство британцев жалеют о выходе из Евросоюза. Таковы результаты опроса, который провел местный телеканал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британцы жалеют о выходе из Евросоюза-1

Согласно исследованию, 53 % британцев считают выход из ЕС ошибкой. А поддерживают итоги референдума всего лишь 32 %. По мнению экспертов, основная причина такой ситуации – неспособность Консервативной партии справиться с процессом выхода и его последствиями. При этом, согласно прогнозам специалистов, в ближайшие два года экономика Великобритании покажет худший результат среди стран «Большой двадцатки». А кризис высокой стоимости жизни и политические скандалы еще больше осложнят положение британского правительства.

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# Кризис в ЕС # Новости Великобритании # Фотофакт

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