Британцы жалеют о выходе из Евросоюза

Новости Великобритании. Провалы правительства и экономические проблемы. Большинство британцев жалеют о выходе из Евросоюза. Таковы результаты опроса, который провел местный телеканал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно исследованию, 53 % британцев считают выход из ЕС ошибкой. А поддерживают итоги референдума всего лишь 32 %. По мнению экспертов, основная причина такой ситуации – неспособность Консервативной партии справиться с процессом выхода и его последствиями. При этом, согласно прогнозам специалистов, в ближайшие два года экономика Великобритании покажет худший результат среди стран «Большой двадцатки». А кризис высокой стоимости жизни и политические скандалы еще больше осложнят положение британского правительства.