50 человек ночевали в подъёмнике канадского парка из-за поломки

Новости Канады. В Канаде полсотни туристов ночевали в подъемнике из-за поломки фуникулера. Инцидент произошел в парке Джаспер, когда путешественники поднимались на гору Уистлер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за скачка напряжения канатка остановилась, и 160 человек оказались в ловушке. До наступления темноты спасатели эвакуировали 110 посетителей. Продолжать операцию ночью было опасно. Туристов снабдили одеялами, подушками, водой и едой. С наступлением утра эвакуация продолжилась и успешно завершилась. Никто не пострадал.