Деревянный квартал с недорогим жильём из домокомплектов белорусского лесхоза возводят под Гродно

Качественный коттедж в деревне по низкой цене. Под Гродно возводят квартал деревянного жилья из домокомплектов от Островецкого лесхоза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом выполняется поручение Президента об удешевлении строительства жилья в сельской местности.

Дома выполняют по скандинавской технологии – деревянные элементы соединяются как пазлы, что позволяет монтировать их без клея и дополнительных металлических креплений. Ветровой замок, утеплитель – конструкция исключает продувание, монтаж занимает около двух недель. Лесхоз строение собирает как конструктор. Гродненский застройщик дорабатывает «под ключ». Первым заказчиком таких домов в регионе стало сельхозпредприятие. Это будет жилье для его работников площадью 90 квадратов.

Иван Пашкевич, заместитель генерального директора – главный инженер Гродненского государственного производственного лесохозяйственного объединения:

Мы увеличим модельный ряд выпускаемых изделий. Потому что первый дом, который был собран и продемонстрирован населению, люди интересуются. Непосредственно на этот дом уже есть заказы. Но пожелание было населения о том, чтобы предусмотреть некоторые варианты меньшей площади. Вот, кстати, один из них – это 60 квадратов. Возможно, мы еще посмотрим в сторону варианта дачных домиков быстровозводимых. Двухэтажных, с мансардой.

Еще из плюсов таких домокомплектов – высокое качество древесины при низкой стоимости. Наценка не превышает пяти процентов.