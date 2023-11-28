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Kathimerini: затонувший у берегов Германии корабль мог идти в Украину

28 ноября 2023 07:39
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Грузовое судно Raptor, шедшее под флагом Коморских островов, которое могло перевозить подозрительный груз в Украину, затонуло вблизи острова Лесбос. На судне находилось 14 членов экипажа, спасти удалось только одного. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Kathimerini.

По документам, судно везло груз соли из Египта в Стамбул. Из-за недействительных документов членов экипажа судно было внесено в черный список международных контролирующих органов. Спасенный мореплаватель утверждает, что конечный пункт назначения судна – Украина, а Стамбул был лишь пунктом дозаправки.

# Кораблекрушения

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