Бон Джови на съемках клипа в Нэшвилле отговорил женщину от суицида

Глава рок-группы Bon Jovi Джон Бон Джови предотвратил самоубийство одной из женщин в Нэшвилле, когда он участвовал в съемках музыкального клипа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой Page Six.

На записи с городской камеры видно, как он вместе с прохожим подходит к девушке, разговаривает с ней и пытается помочь ей отойти в безопасное место.

Позже YouTube удалил эти материалы за нарушение правил сообщества. По словам источника, у музыканта есть опыт проведения кризисных переговоров. Бон Джови отказался прокомментировать инцидент из уважения к анонимности женщины.