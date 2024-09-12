Сенатор РФ Перминов: НАТО готовится к ядерной войне

Сенатор РФ Сергей Перминов заявил РИА Новости, что в странах НАТО постоянно идет активная работа по подготовке к ядерной войне, но в России принимаются все меры, чтобы свести эти риски к минимуму.

Он отметил, что по всем компонентам ядерной триады РФ является сильнейшей державой. Также Перминов особо подчеркнул, что Пентагон проводит моделирование возможных вариантов применения ядерного оружия и переброски боеприпасов в Европу.

При этом Финляндия недавно разрешила транспортировку и хранение ядерных боеголовок на своей территории.