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Сенатор РФ Перминов: НАТО готовится к ядерной войне

12 сентября 2024 11:37
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Сенатор РФ Сергей Перминов заявил РИА Новости, что в странах НАТО постоянно идет активная работа по подготовке к ядерной войне, но в России принимаются все меры, чтобы свести эти риски к минимуму. 

Он отметил, что по всем компонентам ядерной триады РФ является сильнейшей державой. Также Перминов особо подчеркнул, что Пентагон проводит моделирование возможных вариантов применения ядерного оружия и переброски боеприпасов в Европу. 

При этом Финляндия недавно разрешила транспортировку и хранение ядерных боеголовок на своей территории.

# Международная политика

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