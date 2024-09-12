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Австралия намерена бороться с дезинформацией в интернете

12 сентября 2024 11:17
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Австралия развернула борьбу с дезинформацией. Если интернет-платформы будут распространять заведомо ложные сведения, им придется заплатить штраф в размере до 5 % от дохода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Австралия намерена бороться с дезинформацией в интернете-2

Такое решение приняли в правительстве. Как заявляют власти, ресурсы будут обязаны следовать так называемому кодексу поведения, который призван остановить распространение искаженных данных. Данный законопроект является частью кампании, которую развернули в преддверии президентских выборов в стране. Они состоятся в течение этого года. Чиновники опасаются, что иностранные технологические платформы посягнут на суверенитет страны. В Австралии также планируют ввести возрастные ограничения для пользователей соцсетей, запретив доступ детям и подросткам до 16 лет.

# Интернет

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