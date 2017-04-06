Бомбы в метро и многоэтажке: 6 апреля в Петербурге предотвращены два взрыва
Новости России. 6 апреля из Санкт-Петербурга вновь поступили тревожные новости. Так, на несколько часов там была закрыта станция метро «Приморская».
При досмотре в сумке одного из пассажиров нашли гранату со следами тротила, а утром в одном из жилых домов было обнаружено взрывное устройство.
Тем временем в стационарах города остаются 50 человек, пострадавших во время взрыва на «Сенной». 8 из них – в тяжелом состоянии. Сегодня же в Санкт-Петербурге прошли первые похороны жертв этого теракта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Приспущенные флаги и поминальные службы в храмах. В последний день траура – первые похороны погибших. Санкт-Петербург продолжает оплакивать жертв трагедии в метро, возле входа в подземку по-прежнему горят свечи. Люди, не скрывая слез, продолжают нести цветы.
Тем более страшным дежавю показалось утреннее объявление.
Ольга Петрашевская, СТВ:
Пресловутые «технические причины» оказались взрывоопасными. Мужчина пытался пронести на станцию «Приморская» гранату времен Великой Отечественной. Позднее на ней обнаружили следы тротила.
Подозрительный предмет, очень похожий на гранату, высветился, когда у пассажира проверяли сумку. Прибывшие на место взрывотехники опасения подтвердили.
РГ-42 – ручная граната военных времен, но с современным запалом. Находку признали полубоевой.
Горожане:
Предотвратили – уже хорошо. Так что будем на лучшее надеяться.
Это очень страшно. Что за люди, чего хотят таким добиться? Ладно им своя жизнь не дорога, но люди, которые ни в чем не виноваты, гибнут.
У нас нездоровых людей много на этом белом свете.
Еще одно взрывное устройство, только на сей раз уже представляющее реальную угрозу, обнаружили в жилом доме, в одной из квартир питерской многоэтажки. Бомбу удалось обезвредить, а очевидцы рассказали, что из дома в наручниках выводили троих мужчин.
Подтвердили факт задержания подозреваемых и в правоохранительных органах.
Между тем, стало известно, что следователи продолжают отрабатывать связи предполагаемого террориста.
При обысках уже обнаружили предметы, «имеющие значение для расследования».