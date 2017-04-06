Бомбы в метро и многоэтажке: 6 апреля в Петербурге предотвращены два взрыва

Новости России. 6 апреля из Санкт-Петербурга вновь поступили тревожные новости. Так, на несколько часов там была закрыта станция метро «Приморская». При досмотре в сумке одного из пассажиров нашли гранату со следами тротила, а утром в одном из жилых домов было обнаружено взрывное устройство. Тем временем в стационарах города остаются 50 человек, пострадавших во время взрыва на «Сенной». 8 из них – в тяжелом состоянии. Сегодня же в Санкт-Петербурге прошли первые похороны жертв этого теракта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приспущенные флаги и поминальные службы в храмах. В последний день траура – первые похороны погибших. Санкт-Петербург продолжает оплакивать жертв трагедии в метро, возле входа в подземку по-прежнему горят свечи. Люди, не скрывая слез, продолжают нести цветы.

Тем более страшным дежавю показалось утреннее объявление. Ольга Петрашевская, СТВ:

Пресловутые «технические причины» оказались взрывоопасными. Мужчина пытался пронести на станцию «Приморская» гранату времен Великой Отечественной. Позднее на ней обнаружили следы тротила.

Подозрительный предмет, очень похожий на гранату, высветился, когда у пассажира проверяли сумку. Прибывшие на место взрывотехники опасения подтвердили.

РГ-42 – ручная граната военных времен, но с современным запалом. Находку признали полубоевой. Горожане:

Предотвратили – уже хорошо. Так что будем на лучшее надеяться. Это очень страшно. Что за люди, чего хотят таким добиться? Ладно им своя жизнь не дорога, но люди, которые ни в чем не виноваты, гибнут. У нас нездоровых людей много на этом белом свете.