Преступник оставляет возле здания устройство, похожее на фонарик: момент взрыва в Ростове-на-Дону попал на видео

Новости России. Видео взрыва 6 апреля возле школы в Ростове-на-Дону попало в сеть. На нем отчетливо видно, как злоумышленник оставляет возле здания опасное устройство, замаскированное под обычный фонарик. А чуть позже его находит мужчина без определенного места жительства. В момент, когда он пытается его включить, происходит взрыв. Человеку оторвало кисть.

Следователи полагают, что самодельное устройство специально было замаскировано под фонарик, чтобы привлечь детей.

Практически одновременно с этим ЧП, взрывное устройство обнаружили в жилом доме Санкт-Петербурга. Жильцов соседних квартир эвакуировали, их разместили поблизости – в детском саду. Само устройство после этого обезвредили. Задержаны несколько человек, которые могут быть причастны к его изготовлению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.