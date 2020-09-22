Большинство итальянцев поддержали сокращение числа депутатов парламента на треть

Новости Италии. Большинство итальянцев проголосовали за сокращение числа депутатов парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам конституционного референдума, который длился два дня, 70 % жителей поддержали инициативу.

На плебисците предлагалось одобрить сокращение Палаты депутатов с 630 до 400 депутатов, а Сената – с 315 до 200. Таким образом число парламентариев уменьшится на треть, что позволит ежегодно экономить до 81 миллиарда евро.