Прямой эфир

Больной зуб Байдена послужил причиной переноса встречи со Столтенбергом

12 июня 2023 17:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Намеченная на понедельник встреча между президентом США Джо Байденом и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом была перенесена на 13 июня из-за неожиданной стоматологической операции, которой подвергся американский лидер. Об этом сообщил пул Белого дома, пишет РИА Новости.

В понедельник утром, 12 июня, президент Байден пожаловался на зубную боль, и рентген показал проблему с корневым каналом нижнего правого премоляра. Процедура лечения прошла успешно и без осложнений. 

Кроме встречи с генеральным секретарем НАТО, также был перенесен прием глав американских дипломатических миссий в Белом доме на один день. Официальные причины переноса этих мероприятий администрация США не указала.

# Курьезы # Джо Байден # Йенс Столтенберг

Другие новости рубрики

Все новости
ICAN: США тайно разместили ядерные боеголовки в европейских странах
12 июня 2023 17:31

ICAN: США тайно разместили ядерные боеголовки в европейских странах

МО РФ сообщило о ночном ракетном ударе по дислокациям резервов ВСУ и поражении всех целей
12 июня 2023 16:46

МО РФ сообщило о ночном ракетном ударе по дислокациям резервов ВСУ и поражении всех целей

Генсек ООН Гутерриш обеспокоен ситуацией по поводу непродления зерновой сделки
12 июня 2023 16:28

Генсек ООН Гутерриш обеспокоен ситуацией по поводу непродления зерновой сделки