Больной зуб Байдена послужил причиной переноса встречи со Столтенбергом

Намеченная на понедельник встреча между президентом США Джо Байденом и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом была перенесена на 13 июня из-за неожиданной стоматологической операции, которой подвергся американский лидер. Об этом сообщил пул Белого дома, пишет РИА Новости.

В понедельник утром, 12 июня, президент Байден пожаловался на зубную боль, и рентген показал проблему с корневым каналом нижнего правого премоляра. Процедура лечения прошла успешно и без осложнений.

Кроме встречи с генеральным секретарем НАТО, также был перенесен прием глав американских дипломатических миссий в Белом доме на один день. Официальные причины переноса этих мероприятий администрация США не указала.