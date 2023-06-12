ICAN: США тайно разместили ядерные боеголовки в европейских странах

Соединенные Штаты разместили примерно 150 ядерных снарядов на авиабазах в Европе, включая Германию, Бельгию, Нидерланды, Турцию и Италию. Об этом сообщила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре, пишет РИА Новости.

ICAN выразила серьезное беспокойство по поводу размещения таких вооружений в Европе, ссылаясь на опасность повышения риска ядерной войны. ICAN призывает к прозрачности в отношении ядерного оружия и указывает на лицемерие европейских стран.

ICAN была создана в 2007 году и занимается пропагандой и выполнением Договора о запрещении ядерного оружия. В 2017 году организация была удостоена Нобелевской премии мира.