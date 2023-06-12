МО РФ сообщило о ночном ракетном ударе по дислокациям резервов ВСУ и поражении всех целей

Военные Российской Федерации ночью нанесли ракетные удары по местам, где размещались резервы Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Министерство обороны РФ, передает РИА Новости.

По информации ведомства, удары успешно достигли заданных целей. При этом использовалось высокоточное оружие морского базирования большой дальности. Помимо этого, российскими военными был атакован командно-наблюдательный пункт 68-й егерской бригады ВСУ в ДНР.

В Харьковской области был разгромлен склад боеприпасов, а в Днепропетровской области атакована радиолокационная станция зенитно-ракетного комплекса С-300. Системами ПВО также были уничтожены тактическая ракета «Точка-У» и восемь БПЛА.