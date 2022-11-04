Прямой эфир

«Болгария – зона мира» и «Нет оружию!» Жители Софии вышли на акции протеста

04 ноября 2022 15:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Европе все большая настороженность к действиям Альянса, а в столице Болгарии и вовсе вспыхнули протесты против присутствия иностранных войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Болгария – зона мира» и «Нет оружию!» Жители Софии вышли на акции протеста-1

«Болгария – зона мира» и «Нет оружию!» – с такими лозунгами вышли на улицы жители Софии.  

70% немцев против поставок оружия Украине. Опубликованы данные соцопроса.  

# Акции протеста # Новости Болгарии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Из-за смога в Нью-Дели нечем дышать. Индекс качества воздуха вновь превысил опасный уровень
04 ноября 2022 15:37

Из-за смога в Нью-Дели нечем дышать. Индекс качества воздуха вновь превысил опасный уровень

Шторм «Налджи» на Филиппинах унёс жизни более 150 человек
04 ноября 2022 14:36

Шторм «Налджи» на Филиппинах унёс жизни более 150 человек

Нетаньяху победил на парламентских выборах в Израиле и вернулся на пост премьера
04 ноября 2022 14:34

Нетаньяху победил на парламентских выборах в Израиле и вернулся на пост премьера