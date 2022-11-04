«Болгария – зона мира» и «Нет оружию!» Жители Софии вышли на акции протеста

В Европе все большая настороженность к действиям Альянса, а в столице Болгарии и вовсе вспыхнули протесты против присутствия иностранных войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Европе все большая настороженность к действиям Альянса, а в столице Болгарии и вовсе вспыхнули протесты против присутствия иностранных войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Болгария – зона мира» и «Нет оружию!» – с такими лозунгами вышли на улицы жители Софии.
70% немцев против поставок оружия Украине. Опубликованы данные соцопроса.