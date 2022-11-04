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70% немцев против поставок оружия Украине. Опубликованы данные соцопроса

04 ноября 2022 15:41
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Новости Германии. 70 % жителей ФРГ выступают против поставок оружия Украине. Они больше не хотят спонсировать военные действия и надеются на мирное урегулирование конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

70% немцев против поставок оружия Украине. Опубликованы данные соцопроса-1

Данные соцопросов опубликовала местная газета. Порядка 40 % немцев уверены, что украинский кризис был спровоцирован действиями НАТО.  

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# Международная политика # Новости Германии # Фотофакт

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