70% немцев против поставок оружия Украине. Опубликованы данные соцопроса

Новости Германии. 70 % жителей ФРГ выступают против поставок оружия Украине. Они больше не хотят спонсировать военные действия и надеются на мирное урегулирование конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. 70 % жителей ФРГ выступают против поставок оружия Украине. Они больше не хотят спонсировать военные действия и надеются на мирное урегулирование конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Данные соцопросов опубликовала местная газета. Порядка 40 % немцев уверены, что украинский кризис был спровоцирован действиями НАТО.
«Болгария – зона мира» и «Нет оружию!» Жители Софии вышли на акции протеста.