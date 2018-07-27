Более ста тысяч верующих собрались в Киеве на празднование 1030-летия крещения Руси

Новости Украины. Десятки тысяч верующих собрались 27 июля в Киеве на празднование 1030-летия крещения Руси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. Десятки тысяч верующих собрались 27 июля в Киеве на празднование 1030-летия крещения Руси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По всей стране торжества начались с колокольного звона. После – от центра украинской столицы к Киево-Печерской лавре отправился большой крестный ход с иконами и мощами святых.
Участие в торжествах принимают около ста тысяч человек. Великую дату отметят и в Беларуси. 28 июля колокола православных храмов огласят радостным перезвоном всю страну.