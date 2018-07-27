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Более ста тысяч верующих собрались в Киеве на празднование 1030-летия крещения Руси

27 июля 2018 14:19
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Новости Украины. Десятки тысяч верующих собрались 27 июля в Киеве на празднование 1030-летия крещения Руси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Более ста тысяч верующих собрались в Киеве на празднование 1030-летия крещения Руси-1

По всей стране торжества начались с колокольного звона. После – от центра украинской столицы к Киево-Печерской лавре отправился большой крестный ход с иконами и мощами святых.

Более ста тысяч верующих собрались в Киеве на празднование 1030-летия крещения Руси-4

Участие в торжествах принимают около ста тысяч человек. Великую дату отметят и в Беларуси. 28 июля колокола православных храмов огласят радостным перезвоном всю страну.

# Православные в Беларуси # Фотофакт

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