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13 тысяч пассажиров застряли в аэропорту города Чэнду из-за грозы

27 июля 2018 12:39
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Новости Китая. Свыше 13 тысяч пассажиров застряли в аэропорту китайского города Чэнду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

13 тысяч пассажиров застряли в аэропорту города Чэнду из-за грозы-1

Сообщается об отмене 6 рейсов и задержке 113. Прилетающие самолёты перенаправляют в другие воздушные гавани. Причина происходящего – сильнейшая гроза.

13 тысяч пассажиров застряли в аэропорту города Чэнду из-за грозы-4

Один из лайнеров совершил экстренную посадку из-за повреждений, которые нанёс град. Обошлось без пострадавших. Хотя взлётно-посадочные полосы, которые были несколько часов закрыты, вновь функционируют, количество несостоявшихся рейсов может увеличиться.

# Природные явления # Фотофакт

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