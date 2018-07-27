13 тысяч пассажиров застряли в аэропорту города Чэнду из-за грозы

Новости Китая. Свыше 13 тысяч пассажиров застряли в аэропорту китайского города Чэнду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщается об отмене 6 рейсов и задержке 113. Прилетающие самолёты перенаправляют в другие воздушные гавани. Причина происходящего – сильнейшая гроза.

Один из лайнеров совершил экстренную посадку из-за повреждений, которые нанёс град. Обошлось без пострадавших. Хотя взлётно-посадочные полосы, которые были несколько часов закрыты, вновь функционируют, количество несостоявшихся рейсов может увеличиться.