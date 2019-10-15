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Жертвами тайфуна «Хагибис» в Японии стали 67 человек: последствия разгула стихии в 7 фото

15 октября 2019 07:33
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Новости Японии. Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 67 человек. Большинство смертей зафиксировано в префектуре Фукусима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами тайфуна «Хагибис» в Японии стали 67 человек: последствия разгула стихии в 7 фото-1

Несколько сотен пострадавших. Около 15 граждан числятся пропавшими без вести. В районах бедствия продолжаются поисково-спасательные и восстановительные работы. Власти направили сюда более 100 тысяч военных и пожарных. Около 35 тысяч домохозяйств до сих пор обесточены. Еще в 130 отсутствует водоснабжение. Из-за подтоплений пока не удается восстановить железнодорожное сообщение. Закрыты сотни школ.

Жертвами тайфуна «Хагибис» в Японии стали 67 человек: последствия разгула стихии в 7 фото-4

Жертвами тайфуна «Хагибис» в Японии стали 67 человек: последствия разгула стихии в 7 фото-6

Жертвами тайфуна «Хагибис» в Японии стали 67 человек: последствия разгула стихии в 7 фото-8

Жертвами тайфуна «Хагибис» в Японии стали 67 человек: последствия разгула стихии в 7 фото-10

Жертвами тайфуна «Хагибис» в Японии стали 67 человек: последствия разгула стихии в 7 фото-12

Жертвами тайфуна «Хагибис» в Японии стали 67 человек: последствия разгула стихии в 7 фото-14

# Наводнение # Фотофакт

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