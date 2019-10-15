Жертвами тайфуна «Хагибис» в Японии стали 67 человек: последствия разгула стихии в 7 фото

Новости Японии. Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 67 человек. Большинство смертей зафиксировано в префектуре Фукусима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Японии. Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 67 человек. Большинство смертей зафиксировано в префектуре Фукусима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несколько сотен пострадавших. Около 15 граждан числятся пропавшими без вести. В районах бедствия продолжаются поисково-спасательные и восстановительные работы. Власти направили сюда более 100 тысяч военных и пожарных. Около 35 тысяч домохозяйств до сих пор обесточены. Еще в 130 отсутствует водоснабжение. Из-за подтоплений пока не удается восстановить железнодорожное сообщение. Закрыты сотни школ.