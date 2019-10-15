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В Сан-Франциско неизвестный похитил из галереи гравюру Сальвадора Дали

15 октября 2019 08:22
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Новости США. В Сан-Франциско неизвестный похитил из галереи гравюру Сальвадора Дали «Горящий жираф», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сан-Франциско неизвестный похитил из галереи гравюру Сальвадора Дали -1

Преступление было совершено за 32 секунды. Мужчина вошел в галерею, взял гравюру и вышел с ней из здания. На улице его запечатлела камера видеонаблюдения.

Похищенное произведение искусства оценивается в 20 тысяч долларов. Подозреваемого разыскивают правоохранители. Тем временем сотрудники галереи пытаются выяснить, почему на витрине, в которой хранилась работа, не было замка.

В Сан-Франциско неизвестный похитил из галереи гравюру Сальвадора Дали -4

В Сан-Франциско неизвестный похитил из галереи гравюру Сальвадора Дали -6

# Кража # Фотофакт

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