Новости США. В Сан-Франциско неизвестный похитил из галереи гравюру Сальвадора Дали «Горящий жираф», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Преступление было совершено за 32 секунды. Мужчина вошел в галерею, взял гравюру и вышел с ней из здания. На улице его запечатлела камера видеонаблюдения.

Похищенное произведение искусства оценивается в 20 тысяч долларов. Подозреваемого разыскивают правоохранители. Тем временем сотрудники галереи пытаются выяснить, почему на витрине, в которой хранилась работа, не было замка.