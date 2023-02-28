СМИ: в Британии от повышения цен на электричество пострадают 2 млн семей

Новости Великобритании. Около 2 миллионов британских семей могут пострадать от повышения цен на электроэнергию. Об этом пишут местные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже через месяц власти планируют увеличить тариф на 20%. То есть жители Соединенного Королевства станут платить за свет в среднем более 3,5 тысячи долларов в год. Эти изменения будут означать, что количество людей, живущих в условиях топливной бедности, увеличится с 6 миллионов 700 тысяч, до почти 9 миллионов. Для справки: топливной бедностью считается ситуация, когда на электроэнергию семья тратит не менее 10 % своего дохода.