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СМИ: в Британии от повышения цен на электричество пострадают 2 млн семей

28 февраля 2023 08:34
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Новости Великобритании. Около 2 миллионов британских семей могут пострадать от повышения цен на электроэнергию. Об этом пишут местные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СМИ: в Британии от повышения цен на электричество пострадают 2 млн семей-1

Уже через месяц власти планируют увеличить тариф на 20%. То есть жители Соединенного Королевства станут платить за свет в среднем более 3,5 тысячи долларов в год. Эти изменения будут означать, что количество людей, живущих в условиях топливной бедности, увеличится с 6 миллионов 700 тысяч, до почти 9 миллионов. Для справки: топливной бедностью считается ситуация, когда на электроэнергию семья тратит не менее 10 % своего дохода.

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# Экономический кризис # Фотофакт

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