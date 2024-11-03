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Шайбы Протаса и Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Коламбус» в НХЛ

03 ноября 2024 09:59
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ХК «Вашингтон Кэпиталз» победил «Коламбус Блю Джекетс» в поединке НХЛ, пишет РИА Новости.

Игра проходила в Вашингтоне. Представители «Кэпс» показали себя ярче – 7:2. 

Среди игроков Washington Capitals шайбами отличились белорус Алексей Протас (на 1-й минуте), Коннор Макмайкл (на 2-й и 25-й минутах), Эндрю Манджапане (на 8-й), российский хоккеист Александр Овечкин (на 15-й минуте), Ник Дауд (на 15-й), а также Дилан Строум (в ходе 59-й). У Columbus Blue Jackets проявили себя Дэймон Сиверсон (на 21-й минуте), Кевин Лабанк (на 35-й минуте).

# Хоккей

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