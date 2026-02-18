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Более 60% канадцев встревожены угрозой, которую представляют США для суверенитета их страны

18 февраля 2026 05:56
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Более 60 % канадцев обеспокоены угрозой, которую представляют США для суверенитета их страны. Об этом свидетельствуют данные опроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 60% канадцев встревожены угрозой, которую представляют США для суверенитета их страны-2

И причин для беспокойства становится все больше. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Канада могла бы стать 51-м американским штатом. В начале февраля он вновь пошутил на эту тему, назвав канадских премьеров губернаторами. Кроме того, как сообщают СМИ, администрация Трампа проводила закрытые встречи с представителями сепаратистского движения из нефтеносной провинции Альберта. Стороны обсуждали возможность отделения региона от Канады.

# Канада

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