Более 60% канадцев встревожены угрозой, которую представляют США для суверенитета их страны

Более 60 % канадцев обеспокоены угрозой, которую представляют США для суверенитета их страны. Об этом свидетельствуют данные опроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И причин для беспокойства становится все больше. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Канада могла бы стать 51-м американским штатом. В начале февраля он вновь пошутил на эту тему, назвав канадских премьеров губернаторами. Кроме того, как сообщают СМИ, администрация Трампа проводила закрытые встречи с представителями сепаратистского движения из нефтеносной провинции Альберта. Стороны обсуждали возможность отделения региона от Канады.