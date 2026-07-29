В Литве бензин подорожал почти на 5% за одни сутки

В Литве зафиксирован резкий скачок цен на топливо – бензин подорожал почти на 5 % за сутки, достигнув отметки около двух евро за литр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Литве зафиксирован резкий скачок цен на топливо – бензин подорожал почти на 5 % за сутки, достигнув отметки около двух евро за литр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По словам водителей, содержание автомобиля становится непозволительной роскошью. Причинами роста цен стали обострение конфликта на Ближнем Востоке и дефицит дизеля на европейском рынке. С начала 2026 года дизель подорожал на 40 %.