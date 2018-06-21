Более 50 тысяч человек выполняли асаны на Международном дне йоги в Индии

Новости Индии. Четвёртый Международный день йоги отмечают 21 июня в Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В городе Дехрадун, на севере страны, собрались более 50 тысяч человек, чтобы душой и телом погрузиться в древние практики. Напомним, Международный день йоги был учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 2014 году. Инициатива и выбор даты принадлежат премьер-министру Индии Нарендра Моди.