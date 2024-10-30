NYT: США готовятся к потенциальной войне с Китаем

ВС США ведут подготовку к возможным военным столкновениям с КНР, пишет РИА Новости со ссылкой на издание New York Times.

В материале указывается, что «США продолжат готовиться к войне с Китаем», и данный процесс независим от результатов следующих выборов президента Штатов.

Автор пишет, что ВС США будут проводить трансформацию армии и сотен тысяч солдат для потенциальных военных действий с Китаем. Военными отрабатываются новые маневры, которые были собраны посредством наблюдений за ситуацией конфликта в Украине, указано в статье.