В самолётах Boeing 737 MAX и 737 NG обнаружили бракованные детали

В самолетах Boeing 737 MAX и 737 NG обнаружили бракованные детали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По словам Федерального управления гражданской авиации США, найденные нарушения не могут привести к катастрофе.

Подвержены более быстрому износу и могут раньше срока эксплуатации выйти из строя или треснуть. По предварительным данным, неправильные запчасти придется заменить более чем в 300 самолетах по всему миру.

Напомним, после авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии эксплуатация самолетов модели 737 MAX приостановлена.