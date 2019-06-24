Скончался актёр Андрей Харитонов. Ему было 59 лет

В возрасте 59 лет скончался актер Андрей Харитонов.
Об этом в Facebook сообщил режиссер Виталий Манский. Он выразил соболезнования людям, которые знали актера, и опубликовал архивное фото.
В возрасте 59 лет скончался актер Андрей Харитонов.
Об этом в Facebook сообщил режиссер Виталий Манский. Он выразил соболезнования людям, которые знали актера, и опубликовал архивное фото.
Фото: facebook.com/vitaliy.manski
Ранее сообщалось, что Андрей Харитонов борется с онкологией.
Самой известной работой актера является главная роль в фильме «Овод». Виталий Манский отметил, что эта роль сделала Харитонова настоящей звездой. «А потом что-то надломилось. И уходил к большому сожалению он почти забытым. Жизнь такая штука». Актер также сыграл роли в фильмах «Тайна «Черных дроздов», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты».
Супруга Андрея Харитонова – Ольга Смирягина – подтвердила смерть мужа и отметила, что он будет похоронен в Киеве.
Фото: facebook.com/olga.smiryagina
«Низкий поклон его коллегам по театру, друзьям, зрителям, которые помогли нам прожить этот страшный год», – отмечается в сообщении.