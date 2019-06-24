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Скончался актёр Андрей Харитонов. Ему было 59 лет

24 июня 2019 07:30
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В возрасте 59 лет скончался актер Андрей Харитонов.  

Об этом в Facebook сообщил режиссер Виталий Манский. Он выразил соболезнования людям, которые знали актера, и опубликовал архивное фото.  

Скончался актёр Андрей Харитонов. Ему было 59 лет-1

Фото: facebook.com/vitaliy.manski  

Ранее сообщалось, что Андрей Харитонов борется с онкологией.  

Самой известной работой актера является главная роль в фильме «Овод». Виталий Манский отметил, что эта роль сделала Харитонова настоящей звездой. «А потом что-то надломилось. И уходил к большому сожалению он почти забытым. Жизнь такая штука». Актер также сыграл роли в фильмах «Тайна «Черных дроздов», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты».  

Супруга Андрея Харитонова – Ольга Смирягина – подтвердила смерть мужа и отметила, что он будет похоронен в Киеве.  

Скончался актёр Андрей Харитонов. Ему было 59 лет-4

Фото: facebook.com/olga.smiryagina

«Низкий поклон его коллегам по театру, друзьям, зрителям, которые помогли нам прожить этот страшный год», – отмечается в сообщении.  

# Некролог # Андрей Харитонов # Виталий Манский # Ольга Смирягина

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