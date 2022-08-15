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Более 40 человек погибли во время пожара в египетской церкви

15 августа 2022 08:17
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По меньшей мере 41 человек погиб и 12 получили ранения в результате масштабного пожара в коптской церкви в египетской провинции Гиза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 40 человек погибли во время пожара в египетской церкви-1

Огонь вспыхнул из-за короткого замыкания и быстро распространился по деревянным перегородкам. Прибывшим на место ЧП спасателям понадобилось более двух часов, чтобы потушить пожар. Власти провинции объявили о выделении экстренной помощи семьям погибших. Президент страны распорядился в кратчайшие сроки восстановить сгоревшую церковь.

# Пожар # Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси # Фотофакт

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