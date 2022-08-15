Более 40 человек погибли во время пожара в египетской церкви

По меньшей мере 41 человек погиб и 12 получили ранения в результате масштабного пожара в коптской церкви в египетской провинции Гиза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По меньшей мере 41 человек погиб и 12 получили ранения в результате масштабного пожара в коптской церкви в египетской провинции Гиза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Огонь вспыхнул из-за короткого замыкания и быстро распространился по деревянным перегородкам. Прибывшим на место ЧП спасателям понадобилось более двух часов, чтобы потушить пожар. Власти провинции объявили о выделении экстренной помощи семьям погибших. Президент страны распорядился в кратчайшие сроки восстановить сгоревшую церковь.