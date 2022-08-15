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Больницам Латвии нечем платить за электричество

15 августа 2022 08:01
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Новости Латвии. Напряженной зима будет и в Латвии. В Минздраве страны заявили, что осенью расходы медучреждений на коммунальные услуги могут вырасти до 450 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больницам Латвии нечем платить за электричество-1

Это неподъемная для них сумма. В связи с этим ведомство готовит запрос правительству на оказание финансовой помощи. Больницы и поликлиники со страхом ждут начала отопительного сезона, когда начнут приходить астрономические счета за коммунальные услуги. Чтобы хоть как-то минимизировать расходы, сейчас утепляют здания и модернизируют систему отопления. Все это вместе с ростом цен на лекарства и медицинские материалы может просто уничтожить здравоохранение страны.

# Кризис в ЕС # Новости Латвии # Фотофакт

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