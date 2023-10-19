Миграционный кризис снова в топе обсуждаемых мировым сообществом тем. Количество нежеланных гостей в Европе вызывает беспокойство местных властей. В связи с этим Еврокомиссия предложила ужесточить правила выдачи виз туристам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В объединении считают, что это решит проблему с нелегалами и, как следствие, безопасностью на европейской территории. В настоящее время соглашения о безвизовом режиме с ЕС имеют 60 стран. Однако зачастую эти государства становятся лишь перевалочными пунктами для мигрантов.