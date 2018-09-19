Более 30 человек отравились в одном из отелей Сиднея

Новости Австралии. Прибывшие на вызов медики госпитализировали 8 постояльцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Остальным помощь была оказана на месте.

Люди жаловались на раздражение глаз и проблемы с дыханием. По предварительным данным, причиной недомогания могли стать химикаты, попавшие в вентиляцию. В гостинице ведётся ремонт и могла произойти утечка химических веществ. Ведётся проверка.