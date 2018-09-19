Подведены итоги саммита Южной Кореи и КНДР

Новости мира. Итоги межкорейского саммита – одна из главных международных тем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, власти Северной Кореи пообещали провести полный демонтаж ракетного полигона и пусковой площадки в Тончхан и закрыть ядерный реактор в Йонбене.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на совместное заявление лидеров двух стран. Стороны также договорились создать в приграничных районах Желтого и Японского морей 80-километровую зону, свободную от военных учений. Принято решение уже в 2018 году начать работы по соединению железнодорожных и автомобильных дорог через разделяющую их буферную зону.