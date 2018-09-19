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Подведены итоги саммита Южной Кореи и КНДР

19 сентября 2018 08:13
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Новости мира. Итоги межкорейского саммита – одна из главных международных тем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, власти Северной Кореи пообещали провести полный демонтаж ракетного полигона и пусковой площадки в Тончхан и закрыть ядерный реактор в Йонбене.

Подведены итоги саммита Южной Кореи и КНДР-1

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на совместное заявление лидеров двух стран. Стороны также договорились создать в приграничных районах Желтого и Японского морей 80-километровую зону, свободную от военных учений. Принято решение уже в 2018 году начать работы по соединению железнодорожных и автомобильных дорог через разделяющую их буферную зону.

Подведены итоги саммита Южной Кореи и КНДР-4

Кроме того, Республика Корея и КНДР намерены подать заявку на совместное проведение летних Олимпийских игр в 2032 году и направить единые команды на предстоящие летние игры в Токио.

# Международное сотрудничество # Фотофакт

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