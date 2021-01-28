Более 220 человек пострадали во время массовых беспорядков в Ливане

Новости Ливана. Более 220 человек пострадали в результате массовых беспорядков в ливанском Триполи. Многим потребовалась госпитализация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни жителей уже несколько дней выходят на улицы и требуют от властей принять меры для улучшения условий жизни. Кроме того, они выступают против карантинных ограничений. По мнению демонстрантов, меры изоляции усугубляют и без того сложную экономическую ситуацию в стране.