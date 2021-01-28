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Более 220 человек пострадали во время массовых беспорядков в Ливане

28 января 2021 12:37
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Новости Ливана. Более 220 человек пострадали в результате массовых беспорядков в ливанском Триполи. Многим потребовалась госпитализация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 220 человек пострадали во время массовых беспорядков в Ливане-1

Сотни жителей уже несколько дней выходят на улицы и требуют от властей принять меры для улучшения условий жизни. Кроме того, они выступают против карантинных ограничений. По мнению демонстрантов, меры изоляции усугубляют и без того сложную экономическую ситуацию в стране.

Более 220 человек пострадали во время массовых беспорядков в Ливане-4

Ливан переживает самый тяжелый за последние десятилетия кризис. Уровень безработицы достиг 60 %. Протесты в городе переросли в ожесточенные столкновения. Демонстранты бросают в правоохранителей камни, петарды и даже боевые гранаты. В результате взрыва девять сотрудников пострадали. Для разгона толпы задействована армия. Силовики применяют слезоточивый газ.

# Акции протеста # Фотофакт

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