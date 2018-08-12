Миллионы огней красочного фейерверка раскрасили небо над Женевским озером в Швейцарии

Новости Швейцарии. Зрителями захватывающего пиротехнического шоу стали более 400 тысяч жителей и туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Швейцарии. Зрителями захватывающего пиротехнического шоу стали более 400 тысяч жителей и туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Залпы в виде звезд, цветов и даже смайликов длился почти час.
Для этого специалисты подготовили более 25 тысяч зарядов. Шоу стало кульминацией ежегодного фестиваля, который проходит в Женеве уже на протяжении 95 лет.