Миллионы огней красочного фейерверка раскрасили небо над Женевским озером в Швейцарии

Новости Швейцарии. Зрителями захватывающего пиротехнического шоу стали более 400 тысяч жителей и туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Залпы в виде звезд, цветов и даже смайликов длился почти час.