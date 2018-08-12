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Миллионы огней красочного фейерверка раскрасили небо над Женевским озером в Швейцарии

12 августа 2018 14:06
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Новости Швейцарии. Зрителями захватывающего пиротехнического шоу стали более 400 тысяч жителей и туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Миллионы огней красочного фейерверка раскрасили небо над Женевским озером в Швейцарии-1

Залпы в виде звезд, цветов и даже смайликов длился почти час.

Миллионы огней красочного фейерверка раскрасили небо над Женевским озером в Швейцарии-4

Для этого специалисты подготовили более 25 тысяч зарядов. Шоу стало кульминацией ежегодного фестиваля, который проходит в Женеве уже на протяжении 95 лет.

Миллионы огней красочного фейерверка раскрасили небо над Женевским озером в Швейцарии-7

Миллионы огней красочного фейерверка раскрасили небо над Женевским озером в Швейцарии-9

# фейерверк # Фотофакт

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