Более 120 тысяч человек требуют отставки премьера в Праге

Новости Чехии. В чешской столице прошла самая масштабная за последние 30 лет акция протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Вацлавской площади более 120 тысяч человек требовали отставки премьера. Андрея Бабиша подозревают в мошенничестве.

Также демонстранты призывали покинуть пост министра юстиции. Толчком к нынешним акциям стала отставка бывшего главы минюста и избрание его преемницы Бенешовой, которая была советником президента Милоша Земана по юридическим вопросам. Граждане опасаются, что она может помочь главе правительства избежать суда.