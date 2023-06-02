Бойцы ВС РФ вдвоём захватили опорный пункт около Марьинки и взяли в плен 4 солдата ВСУ

Два бойца группы «Юг» заняли опорный пункт Вооруженных сил Украины на Марьинском направлении. Об этом журналистам рассказал военный с позывным Лис, пишет РИА Новости.

Бойцам было дано указание взять под контроль фортификационные сооружения, с которых украинские военные беспрерывно вели огонь по российским позициям. Бой длился около четырех часов, в течение которых бойцы вели переговоры с противником, вынуждая его сдаться. После трех часов тяжелого боя один солдат РФ отошел, чтобы восполнить боеприпасы, а другой продолжал оставаться на позиции. Противник начал минометный огонь по собственному плацдарму, за который сражался Лис. После этого один военнослужащий Украины сдался. В итоге российские бойцы заняли позицию и взяли в плен четырех украинских солдат.

В настоящее время группа «Юг» готовит документы для представления обоих солдат к награде.