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Богомаз: украинские диверсанты попытались прорваться в Брянскую область

22 августа 2023 12:03
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На территорию Брянской области попытались прорваться диверсанты из Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз, передает РИА Новости.

Он отмечает, что благодаря скоординированным усилиям сотрудников подразделений погрануправления ФСБ России, Министерства обороны РФ и специальных отрядов управления Росгвардии по Брянской области нападение было отбито.

Ранее, 16 августа, ФСБ России сообщила, что в Брянской области уничтожены четыре боевика украинской ДРГ, которые предприняли попытку прорваться на территорию Российской Федерации.

# Международная политика # Александр Богомаз

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