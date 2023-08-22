Богомаз: украинские диверсанты попытались прорваться в Брянскую область

На территорию Брянской области попытались прорваться диверсанты из Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз, передает РИА Новости.

Он отмечает, что благодаря скоординированным усилиям сотрудников подразделений погрануправления ФСБ России, Министерства обороны РФ и специальных отрядов управления Росгвардии по Брянской области нападение было отбито.

Ранее, 16 августа, ФСБ России сообщила, что в Брянской области уничтожены четыре боевика украинской ДРГ, которые предприняли попытку прорваться на территорию Российской Федерации.