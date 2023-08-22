Почти 40 тысяч человек лишились электричества в Чили

Новости Чили. Как минимум два человека погибли при урагане, который обрушился на Чили. По данным национальной службы экстренной помощи, в результате разрушения стихией дорог отрезанными от мира оказались более 26 тысяч местных жителей, почти 40 тысяч лишены электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.