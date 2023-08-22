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Почти 40 тысяч человек лишились электричества в Чили

22 августа 2023 10:49
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Новости Чили. Как минимум два человека погибли при урагане, который обрушился на Чили. По данным национальной службы экстренной помощи, в результате разрушения стихией дорог отрезанными от мира оказались более 26 тысяч местных жителей, почти 40 тысяч лишены электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 40 тысяч человек лишились электричества в Чили-1

Многие были вынуждены срочно эвакуироваться, порой не имея возможности забрать необходимые вещи. Синоптики считают, что ливни, которые принес ураган, стали самыми сильными за последние 30 лет. Власти призвали людей соблюдать максимальную осторожность из-за высокого риска схода оползней и селей. Президент страны объявил центральные и южные части страны, на которые пришелся основной удар стихии, зоной катастрофы.

# Природные катаклизмы # Новости Чили # Фотофакт

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