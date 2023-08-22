В Москве найдены тела всех участников экскурсии по коллекторам

В Москве обнаружены трупы всех членов экскурсии по коллекторам, сообщает РИА Новости. В данный момент проходит идентификация личностей.

В экскурсии, которой помешал мощный ливень, принимали участие восемь человек. Тела жертв были найдены в Москве-реке, а тело одного мужчины обнаружили в коллекторе. Изначально на экскурсию было записано более 20 желающих. Однако большая часть из них отказалась от участия в мероприятия по причине прогнозов о сильном дожде.

По данному факту возбуждено уголовное дело, установлены три человека, причастные к организации этой экскурсии. Им угрожает до 10 лет лишения свободы.