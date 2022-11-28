Новости Литвы. Жителей Литвы больше всего беспокоит их финансовое положение. Об этом говорят результаты опроса, проведенного крупной страховой компанией и исследовательским центром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как выяснилось, из-за инфляции большинство литовцев чувствуют себя финансово незащищенными. 55 % рассказали, что стали больше экономить, 46 % боятся, что скоро не смогут покупать необходимые товары. Почти столько же признались, что у них могут возникнуть проблемы с оплатой коммуналки. Почти половина респондентов обеспокоена тем, что из-за роста цен они могут обеднеть, а 3 % литовцев считают, что живут в нищете.