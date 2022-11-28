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14 человек погибли при сходе оползня в Камеруне

28 ноября 2022 11:53
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Новости Камеруна. 14 человек погибли при сходе оползня в Камеруне, более 10 доставлены в больницы с различными травмами, еще несколько числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

14 человек погибли при сходе оползня в Камеруне-1

По сообщению властей, число жертв может увеличиться. Сейчас на месте ЧП работают поисково-спасательные бригады. Сам район, где произошла трагедия, признан опасной зоной жителей призвали покинуть его как можно быстрее.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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