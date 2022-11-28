Военные Японии и Великобритании отрабатывают защиту отдалённых островов

Сказать, что японские силы самообороны подготовились к маневрам основательно – значит, не сказать ничего. Они проходят в префектуре, которая не имеет выхода к морю. Поэтому на полигоне инженерные подразделения построили искусственный остров. Это первые за четыре года совместные учения Японии и Великобритании, и продлятся они до 30 ноября.