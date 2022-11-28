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Военные Японии и Великобритании отрабатывают защиту отдалённых островов

28 ноября 2022 12:00
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Япония и Великобритания проводят совместные учения. Военные двух стран отрабатывают действия при защите отдаленных островов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военные Японии и Великобритании отрабатывают защиту отдалённых островов-1

Сказать, что японские силы самообороны подготовились к маневрам основательно – значит, не сказать ничего. Они проходят в префектуре, которая не имеет выхода к морю. Поэтому на полигоне инженерные подразделения построили искусственный остров. Это первые за четыре года совместные учения Японии и Великобритании, и продлятся они до 30 ноября.

# Военные учения # Фотофакт

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