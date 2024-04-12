30-тысячный город эвакуируют в Казахстане из-за наводнения

В Казахстане эвакуируют 30-тысячный город из-за наводнения. Свои дома покинули не менее 100 тысяч человек. Около трети из них – дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Казахстане эвакуируют 30-тысячный город из-за наводнения. Свои дома покинули не менее 100 тысяч человек. Около трети из них – дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подтопленными остаются более 3,5 тысячи жилых домов. В пострадавшие регионы доставлено 170 тонн гуманитарной помощи. В 10 регионах страны по-прежнему действует режим чрезвычайной ситуации. Десятки тысяч спасателей занимаются ликвидацией последствий стихии. Задействовано около 3 тысяч единиц техники.