Bloomberg посчитал потери Европы в результате энергокризиса

В Bloomberg посчитали потери Европы в результате энергокризиса. Речь идет о сумме в триллион долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последствия, с которыми столкнулись страны ЕС, только начинают проявляться. К весне газохранилища опустеют, а заполнить их в условиях отсутствия поставок из России будет крайне сложно. Ситуация с газом в странах Евросоюза останется напряженной еще как минимум до 2026 года, когда на помощь Европе смогут прийти Катар и США. До этого цены на энергоносители будут расти. По мнению аналитиков агентства, если стоимость газа в ЕС поднимется до 210 евро за мегаватт-час, то Евросоюз ждет резкий экономический спад. И, по прогнозам издания, это только начало кризиса, который станет самым масштабным за последние десятилетия.