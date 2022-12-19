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Bloomberg посчитал потери Европы в результате энергокризиса

19 декабря 2022 09:05
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В Bloomberg посчитали потери Европы в результате энергокризиса. Речь идет о сумме в триллион долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Bloomberg посчитал потери Европы в результате энергокризиса-1

Последствия, с которыми столкнулись страны ЕС, только начинают проявляться. К весне газохранилища опустеют, а заполнить их в условиях отсутствия поставок из России будет крайне сложно. Ситуация с газом в странах Евросоюза останется напряженной еще как минимум до 2026 года, когда на помощь Европе смогут прийти Катар и США. До этого цены на энергоносители будут расти. По мнению аналитиков агентства, если стоимость газа в ЕС поднимется до 210 евро за мегаватт-час, то Евросоюз ждет резкий экономический спад. И, по прогнозам издания, это только начало кризиса, который станет самым масштабным за последние десятилетия.

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# Экономический кризис # Фотофакт

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