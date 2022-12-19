В Таиланде во время шторма 33 моряка пропали без вести

Новости Таиланда. В Таиланде во время шторма затонул корвет королевских ВМС. После отказа двигателя судно накренилось и быстро ушло под воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В спасении экипажа участвовали три военных корабля и два вертолета. Несмотря на ночь и большие волны, им удалось достать из воды 73 из 106 членов экипажа. 33 моряка пропали без вести, сейчас развернута масштабная операция по их поиску.