Германии не хватает антибиотиков и лекарств от рака

Новости Германии. Сокращение расходов на медицину привело к дефициту лекарств в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о препаратах для детей. В сложившейся ситуации глава немецкой ассоциации защиты детей обвинил правительство, которое стало экономить на здравоохранении. От этого страдают маленькие граждане страны. Как заявил глава ассоциации, Кабмин должен срочно принять меры, чтобы исправить ее и чтобы она никогда больше не повторялась. Как добавил чиновник, в Германии также не хватает антибиотиков для взрослых и лекарств от рака.