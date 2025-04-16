Благодаря передаче Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в выездном матче НХЛ

Washington Capitals одержал победу над New York Islanders в матче НХЛ, пишет РИА Новости.
Washington Capitals одержал победу над New York Islanders в матче НХЛ, пишет РИА Новости.
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Встретились команды в Нью-Йорке. «Кэпс» на выезде одержали победу со счетом 3:1. У «Вашингтона» хет-триком отличился Дилан Строум (на 9-й, 28-й и 59-й минутах). Среди «Айлс» автором гола стал Хадсон Фэшинг (на 52-й минуте).
Нападающий Washington Capitals Александр Овечкин находился на площадке 16 минут игрового времени и оформил голевую передачу.