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Благодаря передаче Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в выездном матче НХЛ

16 апреля 2025 06:56
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Washington Capitals одержал победу над New York Islanders в матче НХЛ, пишет РИА Новости.

Благодаря передаче Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в выездном матче НХЛ-1

Фото: Pinterest

Встретились команды в Нью-Йорке. «Кэпс» на выезде одержали победу со счетом 3:1. У «Вашингтона» хет-триком отличился Дилан Строум (на 9-й, 28-й и 59-й минутах). Среди «Айлс» автором гола стал Хадсон Фэшинг (на 52-й минуте).

Нападающий Washington Capitals Александр Овечкин находился на площадке 16 минут игрового времени и оформил голевую передачу.

# Хоккей

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