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Биткоин станет стратегическим резервом в США

07 марта 2025 10:28
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Американский лидер Дональд Трамп подписал указ о формировании резерва стратегических криптовалют – биткоинов. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщил X инвестор Дэвид Сакс, который был назначен сопредседателем Научно-консультативного комитета при главе государства, резерв может составить около 200 000 биткоинов.

Биткоин станет стратегическим резервом в США-1

Фото: pixabay

По мнению Сакса, резерв будет формироваться из биткоинов, изъятых федеральным правительством в ходе уголовного или гражданско-правового разбирательства, и не будет стоить никаких денег налогоплательщикам. По его словам, правительству США принадлежит около 200 000 биткоинов, но полный аудит никогда не проводился.

# Международная политика

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