Биткоин станет стратегическим резервом в США

Как сообщил X инвестор Дэвид Сакс, который был назначен сопредседателем Научно-консультативного комитета при главе государства, резерв может составить около 200 000 биткоинов.

По мнению Сакса, резерв будет формироваться из биткоинов, изъятых федеральным правительством в ходе уголовного или гражданско-правового разбирательства, и не будет стоить никаких денег налогоплательщикам. По его словам, правительству США принадлежит около 200 000 биткоинов, но полный аудит никогда не проводился.