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Билл Гейтс считает, что с помощью ИИ человечество перейдет на трехдневную рабочую неделю

24 ноября 2023 14:26
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Сооснователь Microsoft Билл Гейтс считает, что развитие искусственного интеллекта может привести к сокращению продолжительности трудовой недели до трех дней. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что такое общество, в рамках которого необходимо будет работать всего три дня в неделю, может стать весьма благоприятным. Данное заявление было озвучено в контексте дискуссии о развитии искусственного интеллекта в подкасте «What Now? With Trevor Noah». В то же время профсоюз UAW в США уже выступил с предложением ввести 4-дневную рабочую неделю и другие социальные льготы.

# It-технологии # Билл Гейтс

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