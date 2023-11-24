Билл Гейтс считает, что с помощью ИИ человечество перейдет на трехдневную рабочую неделю

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс считает, что развитие искусственного интеллекта может привести к сокращению продолжительности трудовой недели до трех дней. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что такое общество, в рамках которого необходимо будет работать всего три дня в неделю, может стать весьма благоприятным. Данное заявление было озвучено в контексте дискуссии о развитии искусственного интеллекта в подкасте «What Now? With Trevor Noah». В то же время профсоюз UAW в США уже выступил с предложением ввести 4-дневную рабочую неделю и другие социальные льготы.